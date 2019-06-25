Vinç üst geçide çarptı : 1 yaralı
40 dakika önce
Başkentte seyir halindeki bir vincin üst geçite çarpması sonucu yola dökülen parçalar bir kişiyi yaraladı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:04 Kaynak: AA
Başkentte seyir halindeki bir vincin üst geçite çarpması sonucu yola dökülen parçalar bir kişiyi yaraladı. Kazım Karabekir
Caddesi ASKİ
Genel Müdürlüğü önünde bulunan üst geçite 06 CCL 98 plakalı vinç çarptı.
Çarpmanın etkisiyle üst geçitten kopan parçalar H.Ö'nün kafasına ve 71 DZ 916 plakalı aracın üzerine düştü.
Çevredekilerin durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi.
H.Ö olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Hacettepe Hastanesine kaldırıldı.
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