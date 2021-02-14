Vinç üzerinde sürpriz evlilik teklifi

ANTALYA'da vincin sepetine çıkıp, sevgilisinin oturduğu evin balkonuna yaklaşan genç, kız arkadaşına cebindeki yüzüğü çıkartıp, evlilik teklif etti. Teklifi kabul eden genç kız, yüzüğü parmağına taktı.

Antalya'nın Kepez İlçesi Varsak bölgesinde dün gece bir genç, kız arkadaşına sürpriz evlenme teklifi için harekete geçti. Vinci balonlarla süsleyen genç, fotoğraflarının yer aldığı 'Seni seviyorum prenses benimle evlenir misin' yazılı pankart astı. Vincin sepetine çıkıp, sevgilisinin oturduğu evin balkonuna yaklaşan genç, kız arkadaşına Hakan Altun'un 'Benimle evlenir misin' şarkısını dinletti. Elindeki çiçekleri kız arkadaşına verdikten sonra vinçle birlikte aşağı inen genç, kız arkadaşının önünde eğilerek cebindeki yüzüğü çıkartıp evlenme teklifi etti. Genç kız ise sevgilisinin teklifine 'Evet' cevabını verip yüzüğü parmağına taktı.