Vince çarpan sürücü öldü - Son Dakika
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Vince çarpan sürücü öldü

6 saat önce

Yalova'da yol kenarında park halindeki vince çarpan otomobil sürücüsü öldü.

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Yalova'da yol kenarında park halindeki vince çarpan otomobil sürücüsü öldü.


Kaza, Yalova- Bursa yolunda meydana geldi. Menderes Erceylan (58) idaresindeki 77 DC 221 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarında park halindeki 77 DP 0913 plakalı vince çarptı. Kaza çevrede kimse olmaması sebebiyle geç fark edildi. İşe giden bir vatandaşın yolda görüp polise haber vermesiyle ortaya çıkan kazada olay yerine gelen 112 ekipleri, sürücünün öldüğünü tespit etti. Savcı kaza mahallinde incelemelerde bulundu. Çevredeki güvenlik kameraları incelenerek kaza saati belirlenmeye çalışılırken, kaza yerinde fren izlerinin olmaması sebebiyle polis, sürücünün direksiyon başında rahatsızlık geçirmesi ihtimali üzerinde duruyor. Muhasebeci olduğu öğrenilen Erceylan'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - YALOVA

Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 12:26 Kaynak: İHA
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