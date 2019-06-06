Son Dakika Haberleri: Vince Carter, gelecek sezon basketbolu bırakacak
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Vince Carter, gelecek sezon basketbolu bırakacak

1 saat önce

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son olarak Atlanta Hawks forması giyen tecrübeli oyuncu Vince Carter, gelecek sezon kariyerine son vereceğini açıkladı.

Vince Carter, gelecek sezon basketbolu bırakacak, System.String[]
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son olarak Atlanta Hawks forması giyen tecrübeli oyuncu Vince Carter, gelecek sezon kariyerine son vereceğini açıkladı.
Carter, ABD basınına yaptığı açıklamada, "Bir sezon daha oynayabileceğimi hissediyorum. Gelecek sezon benim için son olacak." ifadesini kullandı.
Vince Carter, basketbolseverlerin aklında yer ettiği performansı, 1998'de forma giymeye başladığı ilk takımı Toronto Raptors'ta sergiledi. Raptors'tan sonra sırasıyla New Jersey Nets, Orlando Magic, Phoenix Suns, Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies ve Sacramento Kings'te oynayan 42 yaşındaki Vince Carter'ın son durağı, Atlanta Hawks oldu.
Bu sezon Hawks'ta 7,4 sayı, 2,6 ribaunt ve 1,1 asist ortalamaları yakalayan ABD'li basketbolcu Carter'ın takımıyla sözleşmesi sona erdi.
Tecrübeli oyuncu, gelecek sezon NBA'de 22. sezonunu yaşayacak ve lig tarihinin en uzun süre forma giyen basketbolcusu unvanını tek başına ele geçirecek. Carter, NBA'de 21 sezon görev yapan Dirk Nowitzki, Robert Parish, Kevin Garnett ve Kevin Willis'i geride bırakacak.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 12:01 Kaynak: AA
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