Vincent Aboubakar, Beşiktaş'a haber gönderdi! "Seve seve gelirim..."

PAOK önünde alınan 3-1'lik yenilgi sonrası Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını kaybeden Beşiktaş forvet transferine yöneldi.

Larin'in gol atmasına rağmen hücumda ağır kalması nedeniyle takıma mutlaka bir golcü almak isteyen yönetim arayışlarını sürdürürken eski Beşiktaşlı oyunculardan Aboubakar yönetime haber gönderdi.

Porto'da yeni sezonda düşünülmeyen Kamerunlu futbolcunun, "Kulübümle olan bonservisimi halletmeye çalışıyorum. Seve seve gelirim. Beşiktaş'ta yeniden oynamak benim için onurdur" dediği öne sürüldü.

Beşiktaş Yönetimi'nin bu gelişmeden sonra Aboubakar'ın durumunu masaya yatırma kararı aldığı ortaya çıktı.

Golcü oyuncuya sağlık durumunun iyi olması durumunda sıcak bakıldığı gelen bilgiler arasında. (Takvim)