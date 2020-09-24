Vincent Aboubakar, Beşiktaş için İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın yeni transferi Vincent Aboubakar, İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Vincent Aboubakar, İstanbul'a geldi. Portekiz'in Porto kentinden kalkan özel uçakla saat 00.50'de İstanbul Atatürk Havalimanı'na ulaşan Aboubakar'ı siyah beyazlı kulübün yetkilileri karşıladı. Daha önce de kiralık olarak Beşiktaş formasını giyen Aboubakar, "Bırakmam Seni" tişörtüyle basın mensuplarına kartal pozu verdi ve havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele doğru hareket etti.28 yaşındaki Kamerunlu golcünün yarın sağlık kontrollerinden sorunsuz geçmesi halinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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