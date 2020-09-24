Beşiktaş'ın transfer görüşmeleri yaptığı eski futbolcusu Vincent Aboubakar, İstanbul'a geldi.
Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen futbolcuyu siyah beyazlı kulübün yetkilileri karşıladı.
Kamerunlu futbolcu, "Bırakmam Seni" yazan tişörtüyle objektiflere poz verirken, bindiği aracın camından kartal işareti de yaptı.
Aboubakar'ın bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra Beşiktaş ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 01:25 - Kaynak: AA
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