Vincent Aboubakar en az 1 hafta sahalardan uzak kalacak - Son Dakika

Vincent Aboubakar en az 1 hafta sahalardan uzak kalacak

01.04.2021 15:36

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar şoku yaşanıyor. Siyah-beyazlıların liderlik koltuğuna oturmasında büyük pay sahibi olan Kamerunlu futbolcunun sağ uyluk ön adalesinde gerilme ve ödem saptandı. Yıldız futbolcunun en az 1 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Süper Lig'de lider durumda bulunan Beşiktaş'a milli ara yaramadı. Kartal'da Ghezzal ile Hasic sakatlanırken, Cenk Tosun ve Dorukhan ise koronavirüse yakalanmıştı. Siyah-beyazlılara bir kötü haberde Kamerun Milli Takımı'nda forma giyen Vincent Aboubakar'dan geldi, Afrika Uluslar Kupası eleme maçında sakatlanan yıldız futbolcu en az 1 hafta sahalardan uzak kalacak.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Yapılan açıklamada, "Kamerun milli takımının 30 Mart 2021 tarihinde Ruanda ile oynadığı Afrika Uluslar Kupası eleme maçında sağ uyluk ön kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Vincent Aboubakar'ın yapılan değerlendirme neticesinde, sağ uyluk ön adalesinde (Rektus Femoris) gerilme ve ödem (Grade 1 Strain) saptanmış olup futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Vincent Aboubakar, en az 1 hafta forma giyemeyecek. 29 yaşındaki oyuncu bu sezon 28 maçta oynadı ve 16 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

Vincent Aboubakar en az 1 hafta sahalardan uzak kalacak

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Son Dakika Spor Vincent Aboubakar en az 1 hafta sahalardan uzak kalacak - Son Dakika Spor


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