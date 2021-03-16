Vincent Aboubakar'ın Başakşehir maçında gösterdiği performans taraftarlardan övgü aldı

Beşiktaş'ta ikinci dönemini yaşayan ve attığı birbirinden kritik gollerle eski günlerine dönüş yapan Vincent Aboubakar, şov yapmaya devam ediyor.

15 GOL 4 ASİST

Porto'da yaşadığı uzun süreli sakatlıklar yüzünden transferine şüpheyle bakılan Vincent Aboubakar bu sezon beklentilerin çok üzerinde bir performans ortaya koydu. 24 lig maçında forma giyen Kamerunlu yıldız rakip fileleri 15 kez havalandırırken, 4 kez de asist yaptı. Porto'dan ayrılan ve bedelsiz olarak Beşiktaş'ın yolunu tutan yıldız forvet, Türkiye Kupası'nda oynanan Başakşehir maçında çıkışını sürdürdü.

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Ceza sahası içerisinde Tolga Ciğerci'ye attığı çalım ve gol vuruşuyla alkış toplayan Kamerunlu golcünün performansı sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Beşiktaş taraftarı, yıldız forveti yere göğe sığdıramadı.

(FANATİK)