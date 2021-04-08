Vincent Aboubakar, PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Vincent Aboubakar'ı dün oynanan Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor maçındaki talimatlara aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk etti. Ayrıca, Çaykur Rizesporlu Gökhan Akkan da Göztepe maçındaki hakareti nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi

Hukuk Müşavirliği'nce alınan kararlar şöyle:

"1- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu GÖKHAN AKKAN'ın 06.04.2021 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 07.04.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü'nün 07.04.2021 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.3- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 07.04.2021 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 4/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.4- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü'nün 07.04.2021 tarihinde oynanan FRAPORT-TAV ANTALYASPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/11 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü görevlisi ERHAN ERDOĞAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu VINCENT ABOUBAKAR'ın 07.04.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-AYTEMİZ ALANYAPOR Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."