Son Dakika Haberleri: Vincent Kompany sakatlığı nedeniyle jübilesini kaçıracak
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Vincent Kompany sakatlığı nedeniyle jübilesini kaçıracak

58 dakika önce

Manchester City formasıyla önemli başarılara imza atan Belçikalı futbolcu Vincent Kompany, geride bıraktığımız sezon sonunda kulübe veda ederek ülkesinin yolunu tutmuştu.

Vincent Kompany sakatlığı nedeniyle jübilesini kaçıracak, System.String[]

Manchester City formasıyla önemli başarılara imza atan Belçikalı futbolcu Vincent Kompany, geride bıraktığımız sezon sonunda kulübe veda ederek ülkesinin yolunu tutmuştu.


33 yaşındaki tecrübeli oyuncu, kendisi için organize edilen mücadelede sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceğini açıkladı. Kompany, "Bu tipik ben... Sakatlığım var ve bu akşam risk almayacağım ancak sahada çok iyi futbolcular olacak" ifadelerini kullandı.


Kariyerine Anderlecht altyapısında başlayan Kompany, 2006 yılında Hamburg'a transfer olmuştu. Buradan 2008'de Manchester City'e geçen yıldız futbolcu İngiliz ekibinde tam 11 yıl forma giydi. Geçtiğimiz sezonun sonunda City'den ayrılan Kompany, eski takımı Anderlecht'e dönmüştü.

Manchester City, Vincent Kompany, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 06:25 
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