Son Dakika Haberleri: Vincent Lambert davası: Temyizden pasif ötanaziye yeşil ışık
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Vincent Lambert davası: Temyizden pasif ötanaziye yeşil ışık

1 saat önce

Fransa'nın en yüksek temyiz mahkemesi, ciddi beyin hasarı görmüş hastaların yaşam destek ünitelerinin kapatılabileceğini söyledi. Geçirdiği trafik kazası sonrası uzun süredir yaşam destek ünitesine bağlı yaşayan Vincent Lambert'in eşinin avukatına göre, bu karar Lambert'e "ölme hakkı" tanıyabilir.

Vincent Lambert davası: Temyizden pasif ötanaziye yeşil ışık, System.String[]
Fransa'nın en yüksek temyiz mahkemesi, ciddi beyin hasarı görmüş hastaların yaşam destek ünitelerinin kapatılabileceğine hükmetti. Geçirdiği trafik kazası sonrası uzun süredir yaşam destek ünitesine bağlı yaşayan Vincent Lambert'in eşinin avukatına göre, bu karar Lambert'e "ölme hakkı" tanıyabilir.

Fransa'da Yargıtay'ın Cuma günü verdiği "ölme hakkı" kararı, Vincent Lambert'in tartışmalı davasının yeniden gündeme gelmesine neden oldu.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 04:53 
Fransa, Dünya
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