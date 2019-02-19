Son Dakika Haberleri: Vincent Van Gogh'un Ünlü Resimleri Alt Geçit Duvarlarında

Vincent Van Gogh'un Ünlü Resimleri Alt Geçit Duvarlarında

1 saat önce

AYDIN Büyükşehir Belediyesi'nce Hollandalı ressam Vincent Willem van Gogh'un 'Rhone üzerinde yıldızlı gece' ve 'Yıldızlı gece' isimli en ünlü iki eseri, Efeler ilçesindeki alt geçidin duvarlarına yaptırıldı.

Vincent Van Gogh'un Ünlü Resimleri Alt Geçit Duvarlarında, System.String[]
AYDIN Büyükşehir Belediyesi'nce Hollandalı ressam Vincent Willem van Gogh'un 'Rhone üzerinde yıldızlı gece' ve 'Yıldızlı gece' isimli en ünlü iki eseri, Efeler ilçesindeki alt geçidin duvarlarına yaptırıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin caddelerinin modern hale getirilmesi için birçok çalışmaya imza atıldı. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi'nce Hollandalı ressam Vincent Willem van Gogh'un 'Rhone üzerinde yıldızlı gece' ve 'Yıldızlı gece' isimli en ünlü iki eseri, Efeler ilçesindeki alt geçidin duvarlarına yaptırıldı. Resimler, özel olarak ışıklandırılırken, ressamın vermek istediği etki de yansıtılmaya çalışıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu, sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam edeceklerini belirtip, Aydın caddelerini modern hale getirmeye devam edeceklerini vurguladı.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:03 Kaynak: DHA

Efeler, Aydın, Güncel
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