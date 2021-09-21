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Vincenzo Montella: "Balotelli'nin de hatası var, öncesinde yapılan açıklamalar da hatalı" - Son Dakika

Vincenzo Montella: "Balotelli'nin de hatası var, öncesinde yapılan açıklamalar da hatalı"

21.09.2021 23:22
Vincenzo Montella:

Beşiktaş deplasmanından 3-3'lük beraberlikle ayrılan Adana Demirspor'da Teknik Direktör Vincenzo Montella karşılaşmanın ardından konuştu.

Beşiktaş deplasmanından 3-3'lük beraberlikle ayrılan Adana Demirspor'da Teknik Direktör Vincenzo Montella karşılaşmanın ardından konuştu. Maçta yaşanan olayda Balotelli'nin hatası olduğunu ancak önceki açıklamaların da hatalı olduğunu söyleyen Montella, maç için de, "Sonuna kadar fedakarlıkla getirdik" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş karşısında 3-0 geriye düşmesine karşın sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılan Adana Demirspor'da Teknik Direktör Vincenzo Montella, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. İlk yarıda derli toplu kalmaya çalıştıkları bir devre olduğunu söyleyen Montella, "Yediğimiz 2 golde şans bizden yana değildi. Özellikle ikinci gol farklı şekilde geldi. Sergilediğimiz duruş maçın habercisiydi. Biz oyundan hiç kopmadık. İlk yarıda çok fazla pozisyon da kaçırdık. Son pasa kadar geldik ama son topu iyi kullanamadık. Belki de çok farklı bir skor da olabilirdi ilk yarıda. İkinci yarıya başladığımızda aynı çizgide gidiyorduk. Sonrasında frikikten atılan güzel gol, takımı ateşledi. Sonrasında maça tekrar sarıldık ve son dakikada attığımız gol de, bütün takımın maçın başından sonuna kadar getirdiği fedakarlıkla geldi" ifadelerini kullandı.

"BALOTELLİ HATALI AMA ÖNCEKİ AÇIKLAMALAR DA HATALI"

Takımın şu ana kadar kat ettiği yolu beğendiğini söyleyen Montella, "Oyuncular geldiğimizden bu yana öğrenmeye açık. Biz de yol göstermeye çalışıyoruz. İlk haftamız biraz travmayla geçti ama son 10 gündeki gelişmeleri güzel şekilde takip ediyorum" dedi. Son olarak Balotelli'nin gol attıktan sonra yaptığı hareketle ilgili konuşan Montella, "Maç içinde yanıma çağırdığımda sadece oyuna konsantre olmasını söyledim. Çünkü 3-3'ü yakalayabileceğimize inanmıştım. Kendisinin yaptığı hareket tabii ki doğru değil ama öncesinde yapılan bazı açıklamalar var, bunlar da doğru değil. İletişim yollarından aldığı bir mesaj vardı belki de Balotelli'nin. Bu durum böyle bir reaksiyon sergilemesine neden olmuş olabilir belki. Ama iki taraf da doğru değildi" diyerek sözlerini tamamladı.

(Bozhan Memiş/İHA)

Vincenzo Montella: Balotelli'nin de hatası var, öncesinde yapılan açıklamalar da hatalı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vincenzo Montella: 'Balotelli'nin de hatası var, öncesinde yapılan açıklamalar da hatalı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vincenzo Montella: "Balotelli'nin de hatası var, öncesinde yapılan açıklamalar da hatalı" - Son Dakika
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