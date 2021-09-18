- Vincenzo Montella: "Daha fazla gol atabilirdik"

Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti

ADANA - Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 3-1 kazandıkları Çaykur Rizespor maçı sonrası, "Bizim takımın golden sonra ki sergilediği performans çok iyi. Bunu çok beğendim. Biz o kadar gol kaçırdık ki daha fazla gol atabilirdik" dedi.

Adana Demirspor, evinde karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Çok beğendiğim bir takım sahada buldum bugün. İlk 40 dakika müthiş tempoda geçirdik ve ilk yarının son 2-3 dakikasında takım biraz dağıldı, gol yeme riski de yaşadık. İkinci yarıda gol yedik ama bizim takımın golden sonra ki sergilediği performans çok iyi. Bunu çok beğendim. Biz o kadar gol kaçırdık ki daha fazla gol atabilirdik. O golleri de atabilsek farklı bir sonuç olurdu. O golleri atmamız gerekiyordu, rakibimizi de tebrik ediyorum attıkları gol için" diye konuştu.