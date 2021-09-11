Vincenzo Montella: "Mağlubiyet için çok üzgünüz"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Karagümrük maçının ardından mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını söyledi.

Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'e 4-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Açıkçası bu mağlubiyet için çok üzgünüz. Sadece kendimiz için değil, başkanımız için, taraftarımız için üzgünüz. Bu hafta çok çalışmıştık. Bu motivasyonumu asla kırmıyor. Çalışmaya, geliştirmeye geldik. Çok çalışacağız. Hafta içi gereken bütün düzenlemeleri yapıp umarım bir dahaki maçtan itibaren çok daha iyi olacağız" diye konuştu. - İSTANBUL