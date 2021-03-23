Vincin ayağında 640 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

AKÇAKALE Gümrük Kapısı'nda ekiplerin yaptığı aramada, iki adet vincin yere sabitlenmesi için kullanılan ayaklarına gizlenmiş, 640 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Akçakale Gu¨mru¨k Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ ve Adli Kolluk Gu¨mru¨k Muhafaza ekiplerince Suriye'den sınır kapısına getirilen 2 vinçte arama yapıldı. Ekipler yaptıkları aramada, vincin yere sabitlenmesi için kullanılan ayaklarına gizlenmiş bölmede, 640 paket kaçak sigara paketi ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.