Vincin ayağında 640 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Vincin ayağında 640 paket kaçak sigara ele geçirildi
23.03.2021 11:20
AKÇAKALE Gümrük Kapısı'nda ekiplerin yaptığı aramada, iki adet vincin yere sabitlenmesi için kullanılan ayaklarına gizlenmiş, 640 paket kaçak sigara ele geçirildi.
AKÇAKALE Gümrük Kapısı'nda ekiplerin yaptığı aramada, iki adet vincin yere sabitlenmesi için kullanılan ayaklarına gizlenmiş, 640 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Akçakale Gu¨mru¨k Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ ve Adli Kolluk Gu¨mru¨k Muhafaza ekiplerince Suriye'den sınır kapısına getirilen 2 vinçte arama yapıldı. Ekipler yaptıkları aramada, vincin yere sabitlenmesi için kullanılan ayaklarına gizlenmiş bölmede, 640 paket kaçak sigara paketi ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
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