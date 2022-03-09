Vincin çarptığı işçi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Vincin çarptığı işçi yaşamını yitirdi

09.03.2022 14:23
Vincin çarptığı işçi yaşamını yitirdi

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde çalıştığı çelik döküm fabrikasında vincin çarptığı Yıldıran Usta (50), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde çalıştığı çelik döküm fabrikasında vincin çarptığı Yıldıran Usta (50), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Çayırova ilçesindeki bir çelik döküm fabrikasında dün 2 çocuk babası Yıldıran Usta, vincin çarpması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine fabrikaya sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gebze'deki bir özel hastaneye kaldırılan Usta, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Yıldırım Usta'nın cenazesi, bugün Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde toprağa verildi.


Vincin çarptığı işçi yaşamını yitirdi
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Çayırova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Vincin çarptığı işçi yaşamını yitirdi - Son Dakika


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