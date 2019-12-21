Vincin devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vincin devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Vincin devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı

6 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4 gün önce bir kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı iş kazasında vincin devrilme anına ilişkin güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4 gün önce bir kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı iş kazasında vincin devrilme anına ilişkin güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, reklamcı Sefer Akdaş'ın da bulunduğu vince bağlı sepetin, yaklaşık 30 metre yükseklikten zemine düşmesi, ardından da tonlarca ağırlıktaki vincin önünün kalkarak alışveriş merkezinin istinat duvarından devrilmesi yer alıyor.

Ortakent Kopuz Caddesi'ndeki alışveriş merkezinin dış cephesinde yılbaşı süslemesi için kullanılan vincin 17 Aralık'ta devrilmesi sonucu iş makinesindeki sepetten beton zemine düşen reklamcı Sefer Akdaş, olay yerinde yaşamını yitirmiş, vinçteki üç kişi yaralanmıştı.

Gözaltına alınan 4 kişiden vinç operatörü ile iş güvenliği uzmanı tutuklanmıştı. İş kazasında hayatını kaybeden ve evliliğinin 14. yılında bir ay önce baba olduğu öğrenilen Akdaş'ın cenazesi Bitez Mezarlığı'na defnedilmişti.

Vincin devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı

Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 12:57 Kaynak: AA
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