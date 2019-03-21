Son Dakika Haberleri: Vincin Kaza Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Vincin Kaza Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

1 saat önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bu sabah saatlerinde meydana gelen vinç kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Vincin Kaza Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı, System.String[]
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bu sabah saatlerinde meydana gelen vinç kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücünün hayatını kaybettiği kazada vincin hızını alamayarak önce demir kapıyı kırdığı ardından da devrilme anları kameralara yansıdı.

Alaşehir ilçesinde Özgür Özkul (33) yönetimindeki 45 SL 422 plakalı vincin, Alaşehir'e bağlı Soğukyurt Mahallesinde özel bir firmaya ait jeotermal enerji santrali sahasında yaptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Özgür Özkul idaresindeki vincin hızını alamayarak saat 09.10 sıralarında önce şantiyenin demir kapısını kırması ardından da devrilerek yan yatması güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Devrilen vinç içinde sıkışarak can veren sürücü Özgür Özkul, itfaiye ekipleri tarafından vincin kapakları kesilerek araç içinden çıkarılabildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Özkul'un bir ay önce işe başladığı öğrenildi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 04:09 Kaynak: İHA

Sabah, Manisa, Alaşehir, 3. Sayfa
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