Vincin kolu kırıldı; beton bloklar kamyonun üzerine düştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vincin kolu kırıldı; beton bloklar kamyonun üzerine düştü - Son Dakika

Vincin kolu kırıldı; beton bloklar kamyonun üzerine düştü

7 saat önce

ANTALYA'da, viyadük yapımında beton blokların yerleştirilmesi sırasında ağırlığa dayanamayan vincin bomu (kolu) kırıldı.

Vincin kolu kırıldı; beton bloklar kamyonun üzerine düştü, System.String[]

ANTALYA'da, viyadük yapımında beton blokların yerleştirilmesi sırasında ağırlığa dayanamayan vincin bomu (kolu) kırıldı. Bom ve beton bloklar kamyonun üzerine düşerken, olayda can kaybı ve yaralanma olmadı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde yapımı devam eden viyadüğün beton bloklarının montajı sırasında ağırlığa dayanamayan vincin bomu, büyük gürültüyle kırıldı. Bom ve beton bloklar, vinci taşıyan kamyonun üzerine düştü. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:31 Kaynak: DHA
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