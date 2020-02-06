Vincin kolu kırıldı; beton bloklar kamyonun üzerine düştü (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vincin kolu kırıldı; beton bloklar kamyonun üzerine düştü (2) - Son Dakika

Vincin kolu kırıldı; beton bloklar kamyonun üzerine düştü (2)

6 saat önce

OLAY ANINI ANLATTILAROlay yerindeki binanın görevlisi Ahmet Şimşek, olay anını anlattı.

Vincin kolu kırıldı; beton bloklar kamyonun üzerine düştü (2), System.String[]

OLAY ANINI ANLATTILAR

Olay yerindeki binanın görevlisi Ahmet Şimşek, olay anını anlattı. Büyük bir gürültü ve çatırtı sesi üzerine arkalarını döndüğünü anlatan Şimşek, "Arkamızı döndüğümüzde vincin kolu kopmuştu. Ölen ve yaralının olmadığını duyduk. Bu bizi sevindirdi. Öyle büyük sarsıntı olunca çevrede herkes oraya yığıldı. Polisler ve diğer ekipler geldi. Kimsenin burnunun kanamaması sevindirici" diye konuştu. Bir kafeteryada çalışan Kemal Örsoğlu ise "Bir gürültü duyduk. Ortalık toz toprak oldu. Üstgeçit çalışması sırasında vincin kolu kırılmış. Daha sonra polis ve ekipler geldi. Maddi hasar meydana gelmiş. Kimsenin yaralanmaması sevindirici" dedi.


Ahmet Şimşek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:30 Kaynak: DHA
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