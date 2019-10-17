Vincin tekeri patladı: 1 ölü, 4 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde vinç tekerinin değiştirilmesi işlemi sırasında meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybederken 4 işçi yaralandı.



Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Barış Mahallesi'nde Güney Yanyol Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir vinç kiralama firmasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre vinç tekerinin değiştirilme işlemi sırasında meydana gelen patlama sonucunda ilk belirlemelere göre, 1 işçi hayatını kaybederken, 4 işçi de yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralı A.K., A.A., A.Ç. ve D.P.'yi ambulansla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Öte yandan, meydana gelen kazada olay yerinde hayatını kaybeden Süleyman K.'nın (29) cesedi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gebze Asri Mezarlığı morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - KOCAELİ