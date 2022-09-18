VİNÇLE GELİN ARABASININ ÖNÜNÜ KESİP, BAHŞİŞ İSTEDİ - Son Dakika
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VİNÇLE GELİN ARABASININ ÖNÜNÜ KESİP, BAHŞİŞ İSTEDİ

18.09.2022 15:41

KARABÜK'ün Eflani ilçesinde gelinle damadın aile dostu olan operatör, bahşiş almak için kullandığı vinçle düğün konvoyunun önünü kesti.

KARABÜK'ün Eflani ilçesinde gelinle damadın aile dostu olan operatör, bahşiş almak için kullandığı vinçle düğün konvoyunun önünü kesti. Konvoy damadın, vincin ucuna para takması sonrası yoluna devam etti.

Eflani'de hayatlarını birleştiren Hakan Özen ve Nurşen Demirtaş'ın düğün konvoyu, çiftin aile dostları operatör Nurullah Soydan tarafından vinç ile kesildi. Vincin ucuna, 'Hakan ve Nurşen çiftine ömür boyu mutluluklar dileriz" yazılı not bağlayan Soydan, damadın gelin arabasından inerek notun altındaki mandallara bir miktar para takmasının ardından yolu açtı. (DHA)

YORUMLAR
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Vinçle gelin arabasının önünü kesip, bahşiş istedi Vinçle gelin arabasının önünü kesip, bahşiş istedi Vinç operatörü bahşiş almak için düğün konvoyunun önünü kesti Vinç operatörü bahşiş almak için düğün konvoyunun önünü kesti
Kaynak: DHA

Hakan Özen, Eflani, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel VİNÇLE GELİN ARABASININ ÖNÜNÜ KESİP, BAHŞİŞ İSTEDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: VİNÇLE GELİN ARABASININ ÖNÜNÜ KESİP, BAHŞİŞ İSTEDİ - Son Dakika
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