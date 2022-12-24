Vinçle kolon arasında kalan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Vinçle kolon arasında kalan işçi hayatını kaybetti

24.12.2022 15:46
Vinçle kolon arasında kalan işçi hayatını kaybetti

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir fabrikada meydana gelen iş kazasında 3 çocuk babası işçi hayatını kaybetti.

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir fabrikada meydana gelen iş kazasında 3 çocuk babası işçi hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası olan işçinin cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi.

Olay, Aliağa ilçesinde Foça yolunda bulunan bir demir-çelik fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece vardiyasında vinç operatörü olarak çalışan Ayhan Yıldırak isimli işçi ayağının kayması sonucu vinç ile duvar arasına düştü. Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Yıldırak, sağlık görevlileri tarafından Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ayhan Yıldırak'ın cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

3 çocuk yetim kaldı

Evli ve 3 çocuk babası Ayhan Yıldırak'ın ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Yıldırak'ın cenazesinin yarın Menemen'de toprağa verileceği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Aliağa, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Vinçle kolon arasında kalan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

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