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Vinçle konteyner çalarken jandarmaya yakalandı - Son Dakika

Vinçle konteyner çalarken jandarmaya yakalandı

04.02.2022 11:19
Vinçle konteyner çalarken jandarmaya yakalandı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde jandarma ekiplerince hırsızlık olaylarına ilişkin yakalanan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde jandarma ekiplerince hırsızlık olaylarına ilişkin yakalanan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahıslardan biri vinçle konteyner çaldığı esnada ekiplere yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Erenler ilçesi Çaybaşıyeniköy Mahallesi'nde İlçe Jandarma Komutanlığına ait asayiş timleri tarafından önleyici kolluk devriyesi esnasında şüphe üzerine kamyon durduruldu. Yapılan kontrolde araç plakasında siyah bant yapıştırılarak değişiklik yapıldığı tespit edildi. Kamyon içerisinde ise bir evden çalınan demir saclar bulundu. Araç sürücüsü Ö.Y. (34) isimli şüphelinin yapılan kimlik kontrolünde hırsızlık dahil 6 farklı suç kaydı, yanındaki S.A.'nın (32) ise hırsızlık dahil olmak üzere 10 farklı suç kaydı olduğu belirlendi. Yine aynı bölgede faaliyetlerini sürdüren ekiplerce vinçle konteyner çalmaya çalışan E.B. (30) suçüstü yakalandı. Şahsın sorgulamasında ise hırsızlık dahil 9 farklı suç kaydı olduğu tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Vinçle konteyner çalarken jandarmaya yakalandı
Vinçle konteyner çalarken jandarmaya yakalandı

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Çaybaşıyeniköy, Jandarma, Sakarya, Erenler, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Vinçle konteyner çalarken jandarmaya yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vinçle konteyner çalarken jandarmaya yakalandı - Son Dakika
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