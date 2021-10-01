BİR GÜN BOYUNCA AĞAÇTA MAHSUR KALAN KEDİ, İTFAİYEYİ GÖRÜNCE KAÇTI - Son Dakika

Gizemi aylar sonra çözüldü! Bir grup var ki koronavirüs onları hiç etkilemiyor

ADANA'da refüjde bulunan ağaçta bir gün boyunca mahsur kalan sokak kedisi, itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması sırasında ağaçtan atlayarak kaçtı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerindeki refüjde bulunan ağaca bir sokak kedisi çıktı. Kedi daha sonra çıktığı ağaçtan geri inemedi. Mahsur kalan hayvanı fark eden çevredekiler durumu itfaiye bildirdi. İtfaiye ekipleri vinçle gelerek mahsur kalan kediyi ağacın tepesinden indirmek için çalışmaya başladı. Bir süre sonra vinç yardımıyla kedinin bulunduğu noktaya ulaşan itfaiye erleri, uzun süre kediyi elleriyle tutmaya çalıştı. Bu sırada korkan kedi, bir anda ağaçtan aşağıya indi ve koşarak gözden kayboldu.