Son Dakika Haberleri: Vinçle okulun 6 tonluk jeneratörünü çaldılar
Son Dakika Güncel Vinçle okulun 6 tonluk jeneratörünü çaldılar

Vinçle okulun 6 tonluk jeneratörünü çaldılar

33 dakika önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir okuldan vinçle 6 tonluk jeneratörü çaldığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Vinçle okulun 6 tonluk jeneratörünü çaldılar, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir okuldan vinçle 6 tonluk jeneratörü çaldığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Örenşehir Mahallesi'ndeki Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde bulunan 6 tonluk jeneratörün çalınması üzerine çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarında yapılan incelemede, jeneratörün vinçle çalındığı belirlendi.

Kimliği tespit edilen şüphelilerden F.E. Alanya'da yakalandı.

Çalınan jeneratör ise ele geçirilerek okul bahçesindeki yerine yerleştirildi.

Örenşehir, Manavgat, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!
Antalya'da soğuk hava deposunda yangın YPG'li teröristler SİHA görüntü almasın diye otları yaktı Hırsız, evde karşılaştığı kadını bıçaklayarak öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 15:58:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vinçle okulun 6 tonluk jeneratörünü çaldılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]