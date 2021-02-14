Vinçle sevgilisinin balkonuna dayanıp evlilik teklif etti - Son Dakika

Vinçle sevgilisinin balkonuna dayanıp evlilik teklif etti

14.02.2021 14:58

Vinçle sevgilisinin balkonuna dayanıp evlilik teklif etti Antalya'da vinç sepetine binip sevgilisinin oturduğu evin balkonuna gelen genç, sevgilisini de vince alıp cebindeki yüzüğü çıkartarak evlilik teklifi yaptı.

Vinçle sevgilisinin balkonuna dayanıp evlilik teklif etti

ANTALYA - Antalya'da vinç sepetine binip sevgilisinin oturduğu evin balkonuna gelen genç, sevgilisini de vince alıp cebindeki yüzüğü çıkartarak evlilik teklifi yaptı.

Antalya'nın Kepez ilçesi Varsak bölgesinde sevgilisine evlilik teklifi yapmak isteyen bir gencin ilginç yöntemi cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Vinci balonlarla süsleyip, fotoğraflarının yer aldığı 'Seni seviyorum prenses. Benimle evlenir misin' yazılı pankart asan genç, vincin sepetine binip kız arkadaşının evinin balkonuna yanaştı. Ardından sanatçı Hakan Altun'un 'Benimle evlenir misin' şarkısını kız arkadaşına dinleten genç adam, elindeki çiçekleri verdikten sonra kız arkadaşını da yanına alıp aşağıya indi. Burada kız arkadaşının önünde eğilip cebinden yüzüğü çıkaran genç,evlilik teklinde bulundu. Oldukça şaşıran genç kız ise sevgilisinin teklifine 'Evet' cevabını vererek yüzüğü parmağına taktı.

Vinçle sevgilisinin balkonuna dayanıp evlilik teklif etti
Vinçle sevgilisinin balkonuna dayanıp evlilik teklif etti
Vinçle sevgilisinin balkonuna dayanıp evlilik teklif etti
Vinçle sevgilisinin balkonuna dayanıp evlilik teklif etti

Antalya, Evlilik, Kepez, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Vinçle sevgilisinin balkonuna dayanıp evlilik teklif etti - Son Dakika


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