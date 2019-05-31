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Vinçli hırsızlara operasyon

51 dakika önce

Arnavutköy'de bulunan "Yed-i Emin" deposundan hacizli ve maddi değeri yüksek makineleri çalan 6 kişi, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı operasyonla yakalandı.

Vinçli hırsızlara operasyon, System.String[]
Arnavutköy'de bulunan "Yed-i Emin" deposundan hacizli ve maddi değeri yüksek makineleri çalan 6 kişi, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı operasyonla yakalandı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arnavutköy'de bulunan bir "Yed-i Emin" deposunda hırsızlık yapıldığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, görgü tanıklarının ifadeleri ve yüzlerce güvenlik kamerasının detaylı incelenmesi sonucunda, şüphelilerin kiraladıkları iki TIR ve bir vinç yardımıyla depoda bulunan milyonlarca lira değerindeki malları çaldığını tespit etti. Çalınan malların Arnavutköy'de bulunan bir hurda deposuna götürüldüğü belirlendi. Jandarma ekipleri hurda deposuna düzenledikleri baskınla Yed-i Emin deposundan çalınan ve çoğunluğu tekstil makinelerinden oluşan milyonlarca liralık malların büyük bir kısmını hurdaya çevrilmeden sağlam olarak ele geçirdi. Şüphelilerin de izini süren jandarma ekipleri, 6 şüpheliyi ev ve iş yerlerinde kıskıvrak yakaladı. Neredeyse tamamı sağlam olarak ele geçirilen malzemeler, Yed-i Emin deposu sahibi İlhan V.'ye teslim edildi. Makinelerine kavuşan İlhan V., "Çalınan malzemelerin bu kadar kısa sürede bulunacağını tahmin etmiyordum, olayın aydınlatılmasında gece gündüz demeden çalışan tüm jandarma personelinden Allah razı olsun" dedi.
6 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:07 Kaynak: DHA
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, İstanbul, Arnavutköy, Jandarma, Güncel
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