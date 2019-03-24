Son Dakika Haberleri: Vinçten Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Vinçten Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

45 dakika önce

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çalıştığı bir inşaatta vinçten düşen işçi hayatını kaybetti.

Vinçten Düşen İşçi Hayatını Kaybetti, System.String[]
İzmir'in Karabağlar ilçesinde çalıştığı bir inşaatta vinçten düşen işçi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Uzundere Mahallesin'deki bir inşaatta çalışan Ali Ekber Dinçer (50), 30 metre yükseklikteki vinçten dengesini kaybederek zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Dinçer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ali Ekber Dinçer'in cansız bedeni nöbetçi savcı tarafından yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, inşaatta çalışmalar durduruldu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 09:01 Kaynak: İHA

Ali Ekber, Karabağlar, İzmir, İşçi, Güncel
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