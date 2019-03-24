Vinçten Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
45 dakika önce
İzmir'in Karabağlar ilçesinde çalıştığı bir inşaatta vinçten düşen işçi hayatını kaybetti.
İzmir
'in Karabağlar
ilçesinde çalıştığı bir inşaatta vinçten düşen işçi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Uzundere
Mahallesin'deki bir inşaatta çalışan Ali Ekber
Dinçer (50), 30 metre yükseklikteki vinçten dengesini kaybederek zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Dinçer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ali Ekber Dinçer'in cansız bedeni nöbetçi savcı tarafından yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı. Polis
olayla ilgili soruşturma başlatırken, inşaatta çalışmalar durduruldu.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 09:01 Kaynak: İHA
İzmir'de Feci Kaza Güvenlik Kamerasındayeniden
Hakim, Adil Yargılama İçin Duruşma Salonundan Çıktı
Bahşişleri Kesilen Kasiyer, İşyerine Açtığı Davayı Kazandı
8 Metrelik Dev Dalgalar Arasında Kalan Yolcu Gemisinin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı!