Son Dakika Haberleri: Vinçten düşen işçi hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel Vinçten düşen işçi hayatını kaybetti

Vinçten düşen işçi hayatını kaybetti

1 saat önce

Avcılar'da meydana gelen iş kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Avcılar'da meydana gelen iş kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Firuzköy Mahallesi Öztan Sokağı'nda belediyeye ait vince çıkarak 29 Ekim bayrak çalışmasını kaldırma esnasında, yüksek tenteli aracın, vincin koluna çarpması sonucu vincin sepetinde bulunan belediye çalışanı 46 yaşındaki Sabahattin K, yüksekten düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sabahattin K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Sabahattin K'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Esenyurt'taki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayın yaşandığı yeri güvenlik şeridiyle çevirdiği iş kazasıyla ilgili vinç ile araç sürücüleri gözaltına alınırken, konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan, olay yerine gelen trafik ekibinin, gerekli kaza raporunu tanzim ettiği, kazayla ilgili Avcılar Belediyesi'ne ait vincin gerekli emniyet tedbiri almadığından dolayı birinci derecede kusurlu görüldüğü ve vinç sürücüsünün de Karayolları Trafik Kanunu'nun 13. maddesini ihlal ettiği belirtildi.

Vinçten düşen işçi hayatını kaybetti

29 Ekim, Avcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 03:30 Kaynak: AA
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