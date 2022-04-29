Vinçten düşen tabelacının ölümünde 3 sanığa para cezası - Son Dakika
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Vinçten düşen tabelacının ölümünde 3 sanığa para cezası

29.04.2022 11:12
Vinçten düşen tabelacının ölümünde 3 sanığa para cezası

ZONGULDAK'ta, tabela işi yapan Burak Çavdar'ın (25) vinçten düşerek ölmesiyle ilgili tutuksuz yargılanan vinç firması yöneticileri Havva Sezer ve Hakan Döner ile operatör İlkay Kurt hakkında verilen hapis cezaları, para cezasına çevrildi.

ZONGULDAK'ta, tabela işi yapan Burak Çavdar'ın (25) vinçten düşerek ölmesiyle ilgili tutuksuz yargılanan vinç firması yöneticileri Havva Sezer ve Hakan Döner ile operatör İlkay Kurt hakkında verilen hapis cezaları, para cezasına çevrildi.  

Olay, 6 Ağustos 2020'de Meşrutiyet Mahallesi'ndeki DEVA Partisi Merkez İlçe Başkanlığı'nın bulunduğu binada meydana geldi. Reklam ve tabela işiyle uğraşan Burak Çavdar ile İlyas Ataman, vinçle binanın 5'inci katına çıktı. Partinin cam reklam kaplamasını yaptıkları sırada beton zemine düşen Çavdar hayatını kaybetti, Ataman ise son anda sepete tutunurken yaralandı.  Cumhuriyet Başsavcılığı, Burak Çavdar'ın ölümüyle ilgili 4 kişi hakkında soruşturma başlattı.

Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Havva Sezer, Hakan Döner ve İlkay Kurt ile avukatlar katıldı. Sanık avukatı, ölüm olayının, Çavdar'ın emniyet kemerini takmaması nedeniyle yaşandığını, müvekkillerinin 'ölüme sebebiyet verme' suçunu işlemediklerini savundu. Mahkeme heyeti, 'taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olmak' suçundan vinç firması sorumluları Hakan Döner'e 3 yıl 4 ay, Havva Sezer'e 2 yıl 6 ay, operatör İlkay Kurt'a da 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Hapis cezaları para cezasına çevrilerek, İlkay Kurt 24 bin 350, Hakan Döner 36 bin 450, Havva Sezer ise 18 bin 200 lira para cezasına çarptırıldı. Tutuksuz yargılanan G.D. ise beraat etti.

Vinçten düşen tabelacının ölümünde 3 sanığa para cezası
Vinçten düşen tabelacının ölümünde 3 sanığa para cezası
Vinçten düşen tabelacının ölümünde 3 sanığa para cezası
Vinçten düşen tabelacının ölümünde 3 sanığa para cezası
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Deva Partisi, Zonguldak, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Vinçten düşen tabelacının ölümünde 3 sanığa para cezası - Son Dakika


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