Vinicius Junior'ın Sakatlığı Ciddi
1 saat önce
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid, Brezilyalı kanat oyuncusu Vinicius Junior'ın ayak bileği bağlarında yırtık oluştuğunu açıkladı.
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid, Brezilyalı kanat oyuncusu Vinicius Junior'ın ayak bileği bağlarında yırtık oluştuğunu açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ajax'a 4-1 yenildikleri UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında sakatlanan Vinicius Junior'ın sağ ayak bileğindeki tibiofibular eklemi bağlarında yırtık tespit edildi.
18 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun dönüş tarihine ilişkin bilgi verilmedi. İspanyol basını, bu tip sakatlıkların iyileşme sürecinin 2 ayı bulduğunu hatırlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 06:20 Kaynak: AA
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