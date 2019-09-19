Son Dakika Haberleri: Violetta'nın Instagram fenomeni olduğu modern 'La Traviata', Paris'te büyük beğeni topladı
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Violetta'nın Instagram fenomeni olduğu modern 'La Traviata', Paris'te büyük beğeni topladı

35 dakika önce

Guiseppe Verdi'nin başyapıtlarından 'La Traviata', Paris Operası Palais Garnier'ye geri döndü.

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Guiseppe Verdi'nin başyapıtlarından 'La Traviata', Paris Operası Palais Garnier'ye geri döndü. Operanın en ünlü kadın kahramanlarından biri olan Violetta'nın 21'nci yüzyıl versiyonu ise La Traviata'nın zamansız olduğunu bir kez daha kanıtladı

Violetta'nın Instagram fenomeni olduğu modern 'La Traviata', Paris'te büyük beğeni topladı

La traviata, Garnier, Paris, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 08:18 
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