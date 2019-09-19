Violetta'nın Instagram fenomeni olduğu modern 'La Traviata', Paris'te büyük beğeni topladı
35 dakika önce
Guiseppe Verdi'nin başyapıtlarından 'La Traviata', Paris Operası Palais Garnier'ye geri döndü.
Guiseppe Verdi'nin başyapıtlarından 'La Traviata', Paris Operası Palais Garnier'ye geri döndü. Operanın en ünlü kadın kahramanlarından biri olan Violetta'nın 21'nci yüzyıl versiyonu ise La Traviata'nın zamansız olduğunu bir kez daha kanıtladı
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 08:18
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