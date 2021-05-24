VİOP NEDİR? - Son Dakika

Neden VİOP?

Geleceğe yönelik fiyat keşfi, Organize Piyasada Şeffaf ve Etkin Fiyatlandırma, Fiyat düşüşlerinden korunma, Sadece yükselen piyasalarda değil düşen piyasalarda da kar elde etme , Düşük başlangıç teminatı ile daha yüksek bir yatırım getirisinden yararlanma, Piyasa beklentileriniz doğrultusunda yatırım kararlarınıza yön verme, Teminatlara nema alabilme,

VİOP'TA ONBİNDE BİR ARACILIK KOMİSYONU IŞIK MENKUL'DE

VİOP işlemlerinizi Kapital Trader ile Hızli ve Güvenilir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Işık Menkul, "Hızlı ve Rekabetçi" yüzüyle sermaye piyasasında, Hisse Senetleri, VİOP, Forex, Emtia, Altın ve daha bir çok enstrümandan oluşan geniş bir ürün yelpazesi sunarak yatırımlarınıza değer katıyor.