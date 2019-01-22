Son Dakika Haberleri: Viop'ta Endeks Kontratı Güne Düşüşle Başladı

Viop'ta Endeks Kontratı Güne Düşüşle Başladı

1 saat önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,4 azalışla 126.700 puandan başladı.

Viop'ta Endeks Kontratı Güne Düşüşle Başladı, System.String[]
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,4 azalışla 126.700 puandan başladı.


Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 126.600 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,4 altında 126.700 seviyesinde dengelendi.

Dün 129.650 puana kadar yükselmesinin ardından etkisini artıran satışlarla düşüşe geçen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,64 azalışla 127.250 puandan kapanmıştı.


Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde ekonomik beklentiler endeksleri ile ABD'de ikinci el konut satış verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 128.800 seviyesinin direnç, 125.000'in destek konumunda olduğunu kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 09:39 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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