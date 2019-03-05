Viop'ta Endeks Kontratı Güne Düşüşle Başladı
1 saat önce
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,2 değer kaybıyla 132.500 puandan başladı.
Borsa İstanbul
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,2 değer kaybıyla 132.500 puandan başladı.
Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 132.425 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 325 puan altında 132.500 seviyesinde dengelendi.
Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 0,85 artışla 132.825 puandan tamamlamıştı.
Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD
ve Avrupa
'da açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 133.700 seviyesinin direnç, 130.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:38 Kaynak: AA
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