Son Dakika Haberleri: Viop'ta Endeks Kontratı Güne Düşüşle Başladı

Viop'ta Endeks Kontratı Güne Düşüşle Başladı

55 dakika önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,1 değer kaybıyla 132.300 puandan başladı.

Viop'ta Endeks Kontratı Güne Düşüşle Başladı, System.String[]
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,1 değer kaybıyla 132.300 puandan başladı.


Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 132.250 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 150 puan altında 132.300 seviyesinde dengelendi.


Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 0,28 azalışla 132.450 puandan tamamlamıştı.


Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı, yurt dışında ise ABD'nin özel sektör istihdam verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 133.700 seviyesinin direnç, 130.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:38 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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