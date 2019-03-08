Son Dakika Haberleri: Viop'ta Endeks Kontratı Güne Düşüşle Başladı

Viop'ta Endeks Kontratı Güne Düşüşle Başladı

40 dakika önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,1 değer kaybıyla 129.800 puandan başladı.

Viop'ta Endeks Kontratı Güne Düşüşle Başladı, System.String[]
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,1 değer kaybıyla 129.800 puandan başladı.


Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 129.500 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 125 puan altında 129.800 seviyesinde dengelendi.


Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 1,27 azalışla 129.925 puandan tamamlamıştı.


Analistler, bugün ABD'de tarım dışı istihdam ve işsizlik başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 128.000 seviyesinin destek, 130.800 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:40 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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