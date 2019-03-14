Son Dakika Haberleri: Viop'ta Endeks Kontratı Güne Düşüşle Başladı

Viop'ta Endeks Kontratı Güne Düşüşle Başladı

54 dakika önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,2 değer kaybıyla 130.000 puandan başladı.

Viop'ta Endeks Kontratı Güne Düşüşle Başladı, System.String[]
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,2 değer kaybıyla 130.000 puandan başladı.


Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 129.975 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 225 puan altında, 130.000 seviyesinde dengelendi.


Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 0,29 artışla 130.225 puandan tamamlamıştı.


Analistler, bugün İngiliz parlamentosundaki Brexit'in ertelenmesine ilişkin oylamanın piyasaların odağında yer aldığını belirterek, dün "anlaşmasız ayrılık" seçeneğini şimdilik ortadan kaldıran oylama sonuçlarının sterline değer kazandırdığını ifade etti.

Bugün yurt içinde sanayi üretim endeksi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de yeni konut satışları verisinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 128.000 seviyesinin önemli destek, 130.800 ve 131.400'ün direnç konumuna geldiğini kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, ocakta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 7,6 azalmasını bekliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:41 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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