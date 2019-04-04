Son Dakika Haberleri: Viop'ta Endeks Kontratı Güne Düşüşle Başladı

Viop'ta Endeks Kontratı Güne Düşüşle Başladı

43 dakika önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,5 düşüşle 120.100 puandan başladı.

Viop'ta Endeks Kontratı Güne Düşüşle Başladı, System.String[]
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,5 düşüşle 120.100 puandan başladı.


Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 119.925 puanı görmesinin ardından önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,5 azalışla 120.100 seviyesinde dengelendi.


Dün alış ağılıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,98 değer kazancıyla 120.750 puandan tamamlamıştı.


Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının enflasyon değerlendirmesi, yurt dışında ise ABD'de hatalık işsizlik başvuruları verisinin takip edileceğini belirterek, ABD ile Çinli yetkililer arasındaki ticaret müzakereleri ve Brexit gelişmelerinin de gündemin odağında yer aldığını ifade etti.

Teknik açıdan endeks kontratında 117.500 puanın kısa ve orta vadede önemli destek konumunda olduğunu bildiren analistler, 122.000 ve 124.200 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:38 Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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