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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

19 dakika önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,65 düşüşle başladı.

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı, System.String[]
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,65 düşüşle başladı.
Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 117.850 puana kadar gerilemesinin ardından önceki kapanışın 775 puan altında, 118.000 seviyesinde dengelendi.
Dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi'nin daha fazla faiz indirimi ve parasal genişlemeye işaret eden açıklamaları ve genele yayılan alışların etkisiyle 118.850 seviyesine yükselen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2 artışla 118.775 puandan tamamlamıştı.
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışı haber akışı kaynaklı fiyatlamaların ağırlık kazanacağını belirterek, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı metninde kullanılacak dilin ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının beklendiğini bildirdi.
Teknik açıdan endeks kontratı için 118.900 puanın direnç olarak takip edileceğini aktaran analistler, 118.000 puanın altına inilmesi durumunda ise 117.600 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:40 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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