Son Dakika Haberleri: VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
Son Dakika Ekonomi Haber

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

1 saat önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,2 düşüşle başladı.

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı, System.String[]
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,2 düşüşle başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 117.800 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 250 puan altında, 118.000 seviyesinde dengelendi.

Dün analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 121.200 puanı test etmesinin ardından etkili olan satışlarla düşüşe geçen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,55 azalışla 118.250 puandan tamamlamıştı.
Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan 120.000 ve 121.200 seviyelerinin direnç, 117.000'in destek konumuna gelebileceğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:36 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Metropoll'den 23 Haziran İstanbul seçimi için son anket sonucu: Fark açılıyor Sosyetik kasap Nusret Gökçe'nin Yunanistan'daki dükkanı ceza kesilerek kapatıldı Çin: Eski İnterpol Başkanı Meng Hongwei rüşvet aldığını itiraf etti CNN Türk spikeri Büşra Sanay, geçirdiği kaza sonucu tanınmaz hale geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 10:59:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]