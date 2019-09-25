Son Dakika Haberleri: VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

1 saat önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,2 değer kaybıyla 127.400 seviyesinden alıcı buluyor.

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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,2 değer kaybıyla 127.400 seviyesinden alıcı buluyor.


Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 127.025 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 300 puan altında 127.400 seviyesinde işlem görüyor.


Dün alıcılı seyreden endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,61 yükselişle 127.700 puandan tamamladı.


Analistler, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, Başkan Donald Trump'ın azledilmesi için resmi girişimde bulunmasının ardından küresel risk iştahının azaldığını belirterek, konuyla ilgili gelişmelerin piyasaların gündemini meşgul edeceğini ifade etti.

Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, ABD Merkez Bankası üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 124.700 seviyesinin destek, 128.000 ve 129.200 puanın direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:36 Kaynak: AA
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