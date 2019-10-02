Son Dakika Haberleri: VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
Son Dakika Ekonomi Haber

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

35 dakika önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,3 düşüşle 129.500 seviyesinden alıcı buluyor.

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı, System.String[]

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,3 düşüşle 129.500 seviyesinden alıcı buluyor.


Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 129.325 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 275 puan altında, 129.500 seviyesinde dengelendi.


Dün küresel piyasalarda azalan risk iştahı ve buna paralel yükselen döviz kurlarının etkisiyle satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,59 azalışla 129.775 puandan tamamladı.

Analistler, dün Avrupa ve ABD'de açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırdığını belirterek, bugün ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdam verisinin takip edileceğini bildirdi.

ABD ile Çin arasındaki ticaret gelişmeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci ve Suriye sınırına ilişkin gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 129.200 ve 127.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 09:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İSKİ duyurdu: İstanbul Eyüpsultan'da 16 saatlik su kesintisi
Tarık Ünlüoğlu'nun cenazesinin ayrıntıları belli oldu Günlük burç yorumları 2 Ekim 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları) 6 farklı anket şirketine göre partilerin oy oranları

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 10:14:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]