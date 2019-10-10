Son Dakika Haberleri: VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

36 dakika önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,1 düşüşle 124.600 seviyesinden alıcı buluyor.

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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,1 düşüşle 124.600 seviyesinden alıcı buluyor.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 124.250 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 150 puan altında, 124.600 seviyesinde dengelendi.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,12 azalışla 124.750 puandan tamamladı.

Analistler, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatının başlamasının ardından ABD başta olmak üzere batılı ülkelerden gelen açıklamalar ve yürütülen diplomasinin piyasaların odağında yer aldığını bildirdi.

Bugün ABD ve Çinli yetkililer arasında Washington'da başlaması beklenen ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışının da küresel risk iştahı üzerinde belirleyici olacağına değinen analistler, veri gündeminde ise ABD'nin enflasyon ve İngiltere'nin sanayi üretimi endeksinin öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 124.600'ün altında kalıcılık sağlanması durumunda 123.800 ve 122.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:42 Kaynak: AA
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