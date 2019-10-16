Son Dakika Haberleri: VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

1 saat önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 2,2 düşüşle 116.700 seviyesinden alıcı buluyor.

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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 2,2 düşüşle 116.700 seviyesinden alıcı buluyor.


Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 116.525 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 2.575 puan altında 116.700 seviyesinde dengelendi.


Dün alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,06 artışla 119.275 puandan tamamladı.


Analistler, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin haber akışının gündemin odağında yer aldığını belirterek, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Suriye konusunu görüşmek üzere Türkiye'ye geleceğinin açıklanmasının ardından ABD'li heyetin yapacağı görüşmelerden gelecek haberlerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Dün akşam ABD'de Halkbank aleyhine dava açılmasının, ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik haber akışının bir süre daha gündemi meşgul edeceğini gösterdiğini kaydeden analistler, endeks ve pay kontratlarında sert hareketliliklerin görülebileceğini söyledi.

Söz konusu haberlerin etkisiyle Halkbank pay vadeli işlem kontratı, şu dakikalarda yaklaşık yüzde 9 azalışla 4,96 liradan işlem görüyor.

Analistler, Suriye sınırı ve ABD ile diplomatik ilişkilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 116.000 seviyesinin destek konumuna gelebileceğini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:44 Kaynak: AA
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