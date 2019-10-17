Son Dakika Haberleri: VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
Son Dakika Ekonomi VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

29 dakika önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,5 düşüşle 117.100 seviyesinden alıcı buluyor.

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı, System.String[]

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,5 düşüşle 117.100 seviyesinden alıcı buluyor.


Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 116.825 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 625 puan altında 117.100 seviyesinde dengelendi.


Dün satıcılı bir seyir izleyen ve gün içinde 116.250 puana kadar gerileyen endeks kontratı, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etti ve önceki kapanışa göre yüzde 1,3 azalışla 117.725 puandan kapandı.

Analistler, devam eden Barış Pınarı Harekatı konusundaki gelişmeler ve ABD ile yürütülen diplomatik ilişkilerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.

Türkiye'de bulunan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yapacağı görüşmelerden gelecek haberlerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydeden analistler, ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri akışının da takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 116.000 ve 114.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Taşıt kredi faizleri 1,5 yılın en düşüğünde
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Ekim'de Soçi'de Putin ile görüşecek Günlük burç yorumları 17 Ekim 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları) Mama yerken boğuldu denilen 2,5 aylık bebeği, annesinin boğduğu ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 10:14:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]