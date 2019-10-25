Son Dakika Haberleri: VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

45 dakika önce

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,1 düşüşle 123.900 seviyesinden alıcı buluyor.

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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,1 düşüşle 123.900 seviyesinden alıcı buluyor.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 123.725 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 125 puan altında, 123.900 seviyesinde dengelendi.


Dün azalan jeopolitik riskler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının politika faizini 250 baz puan indirmesinin ardından analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 125.000 puanın üzerini test eden endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,18 artışla 124.025 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endeksleri ve ABD'de tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 120.500 puanın destek, 125.000 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 09:40 Kaynak: AA
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